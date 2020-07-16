Эксперт: Истребитель шестого поколения может быть уже полностью беспилотным

16.07.2020, 18:53, Новости дня

Хотя остаются трудности с истребителем Су-57 пятого поколения и еще только предстоит развернуть их серийное производство,закладывать контуры шестого поколения нужно уже сейчас. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя решение «МиГа» и «Сухого» совместно разработать истребитель шестого поколения.

«Скорость изменения взглядов на авиационные комплексы достаточно высока и может оказаться так, что в какой-то момент возобладают взгляды об эффективности либо сверхдорогих функциональных систем, либо напротив – беспилотников, – не исключает глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. – В любом случае, летательный аппарат шестого поколения должен решать широкий спектр задач в тесном взаимодействии с другими системами, быть элементом большой сети».

Эксперт признал, что еще не закончены испытания российского истребителя пятого поколения Су-57, для которого до сих пор не готов двигатель. Но Пантелеев уверен, что создание двигателя дни него – вопрос недалекого будущего. «Ранее мы видели, что истребители четвертого поколения Су-27 начали летать на испытаниях с двигателем предыдущего поколения», – напомнил эксперт.

Пантелеев предупреждает, что на пути создания истребителя шестого поколения встанут системные проблемы нашего авиапрома.

«В разработке материалов и компонентов для Су-57, для пятого поколения, мы во многом опираемся на то, что было достигнуто ранее. Многие наработки идеологически родились еще в советское время и по инерции в ранний постсоветский период. Сейчас основной вызов заключается не в том, какие идеи заложить в летательный аппарат шестого поколения, а в том, какие базовые технологии мы можем применить для его создания», – отметил Пантелеев.

К примеру, по оценке эксперта, сейчас нельзя однозначно сказать, в каком поколении появятся полностью беспилотные истребители, но исключать применение этой концепции в истребителях уже шестого поколения нельзя. «Пока существуют определенные сомнения, нужен ли летчик на борту», подытожил Пантелеев.

Напомним, в четверг гендиректор компаний «МиГ» и «Сухой» Илья Тарасенко сообщил, что обе компании решили вместе разрабатывать истребитель шестого поколения. Это нужно для конкуренции с американскими и европейскими производителями.

В экспертной среде считают, что машины шестого поколения должны отличаться от предшественников гиперзвуковой скоростью и сверхманевренностью, а при их производстве должны широко использоваться композитные материалы и стелс-технологии.

По мнению китайских аналитиков, важнейшими характеристиками истребителей шестого поколения станут возможность беспилотного управления, а также боеспособность искусственного интеллекта, что позволит повысить мобильность самолетов. Будущие беспилотники смогут развивать такие скорости, при которых человек в кабине просто терял бы сознание.