Собянин заявил о невозможности скрыть реальную картину по коронавирусу в Москве

16.07.2020, 18:30, Новости дня

Реальную ситуацию с распространением коронавируса в Москве невозможно скрыть, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Вы верите, что в Москве можно что-то скрыть?» – передает слова градоначальника ТАСС.

С иронией Собянин добавил, что Москва – «небольшой городок», где «все друг друга знают, могут позвонить врачу знакомому, на станцию скорой помощи, в поликлинику, узнать у знакомых – кто у них болеет».

По его словам, число тестирований на COVID-19 в Москве примерно в два раза больше, чем в других регионах России. Каждый день в городе делается около 70 тыс. исследований. «То есть за 10 дней «прогоняем», условно, 700 тыс. человек. Мы точно знаем, что происходит в городе», – заверил Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты в поликлиниках. Мэр пояснил, что уровень коллективного иммунитета жителей столицы позволяет выходить из ограничений по коронавирусу.