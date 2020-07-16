 

Собянин заявил о невозможности скрыть реальную картину по коронавирусу в Москве

16.07.2020, 18:30, Новости дня

Реальную ситуацию с распространением коронавируса в Москве невозможно скрыть, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Вы верите, что в Москве можно что-то скрыть?» – передает слова градоначальника ТАСС.

С иронией Собянин добавил, что Москва – «небольшой городок», где «все друг друга знают, могут позвонить врачу знакомому, на станцию скорой помощи, в поликлинику, узнать у знакомых – кто у них болеет».

По его словам, число тестирований на COVID-19 в Москве примерно в два раза больше, чем в других регионах России. Каждый день в городе делается около 70 тыс. исследований. «То есть за 10 дней «прогоняем», условно, 700 тыс. человек. Мы точно знаем, что происходит в городе», – заверил Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты в поликлиниках. Мэр пояснил, что уровень коллективного иммунитета жителей столицы позволяет выходить из ограничений по коронавирусу.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Москва оценила идею Киева о «будапештском формате»

10.06 / Режиссер «Матильды» захотел снять фильм о Пушкине

16.06 / Лидера оппозиционной партии Армении лишили депутатской неприкосновенности. Его сторонники блокировали улицы

23.06 / Омбудсмен рассказала о семье замурованного в бетон ребенка

26.06 / Партия “Голос” лишила Вакарчука депутатских полномочий

14.05 / Ученые проверили одно из возможных лекарств от коронавируса

28.05 / Согласно методике ВОЗ смертность в Москве оказалась одной из самых низких

29.05 / Цукерберг выступил против ужесточения контроля над соцсетями в США

22.05 / Израильский кардиолог Леви: От гриппа смертность – 0,1-0,2%. От коронавируса – в 60 раз больше. Уже поняли, что это не грипп?

25.05 / NYT – Ким вновь напомнил о себе и пообещал укрепить ядерный потенциал КНДР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска