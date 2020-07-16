Бренд Iqoo представил недорогой смартфон Iqoo U1

16.07.2020, 18:29, Новости дня

Компания Iqoo представила самый недорогой смартфон под названием Iqoo U1.

Приобрести новинку возможно по цене 170 долларов. Данная модель получила качественный дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей. В передней части порядка 90% всей поверхности занимает экран. Кроме того, в углу экрана применили одинарный модуль камеры на 8 мегапикселей. На задней части аппарата применили тройной объектив основной камеры на 48+2+2 мегапикселей.

Высокую производитель смартфона Iqoo U1 обеспечивает актуальный процессор Snapdragon 720G с 4-8 гигабайтами оперативной памяти. Также известно, что в разных версиях смартфон получил 64-128 гигабайт постоянной памяти. Встроенный аккумулятор получил емкость 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Остальные параметры пока неизвестны.