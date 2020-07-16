 

Бренд Iqoo представил недорогой смартфон Iqoo U1

16.07.2020, 18:29, Новости дня

Компания Iqoo представила самый недорогой смартфон под названием Iqoo U1.

Приобрести новинку возможно по цене 170 долларов. Данная модель получила качественный дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей. В передней части порядка 90% всей поверхности занимает экран. Кроме того, в углу экрана применили одинарный модуль камеры на 8 мегапикселей. На задней части аппарата применили тройной объектив основной камеры на 48+2+2 мегапикселей.

Высокую производитель смартфона Iqoo U1 обеспечивает актуальный процессор Snapdragon 720G с 4-8 гигабайтами оперативной памяти. Также известно, что в разных версиях смартфон получил 64-128 гигабайт постоянной памяти. Встроенный аккумулятор получил емкость 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Остальные параметры пока неизвестны.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Протест переводчиков в Брюсселе — Евросоюз оставил тысячи экспертов без работы

21.06 / Продюсерский центр «Сеть» поздравил врачей выпуском календаря «Герои нашего времени»

12.07 / Дональд Трамп впервые появился на публике в маске

06.07 / Эксперт рассказала о правилах выбора колбасы

15.05 / Решение Германии по «Северному потоку – 2» объяснили «покорностью» перед США

25.05 / Министр просвещения высказался о платном обучении в школе

16.07 / Евросоюз исключил две страны из списка для открытия границ

10.06 / В РФ выпустят посвященную врачам 25-рублевую монету

15.06 / Самолет “Почты России” готовится к экстренной посадке

27.06 / Унесенные морем: спасены мужчина и мальчик на надувном матрасе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска