Umidigi представила новую линейку защищенных смартфонов
16.07.2020, 18:29, Новости дня
Известный бренд Umidigi официально представил новую линейку защищенных смартфонов Umidigi Armor.
Пользователям уже доступны фотографии девайсов, которые можно тщательно рассмотреть. Вместе с тем даже при сильных падениях и ударах смартфоны Umidigi Armor смогут продемонстрировать надежность и работоспособность в полной мере. Основная камера имеет квадромодуль с главным датчиком 64 мегапикселей.
Представители марки указали, что модель соответствует военному стандарту MIL-STD-810G, позволяющему выдерживать перепады температур. Также в экране предусмотрели компактный вырез, в котором размещен объектив передней камер. Пока разработчики не называют ориентировочную стоимость новой линейки смартфонов.
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