Umidigi представила новую линейку защищенных смартфонов

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16.07.2020, 18:29, Новости дня

Известный бренд Umidigi официально представил новую линейку защищенных смартфонов Umidigi Armor.

Пользователям уже доступны фотографии девайсов, которые можно тщательно рассмотреть. Вместе с тем даже при сильных падениях и ударах смартфоны Umidigi Armor смогут продемонстрировать надежность и работоспособность в полной мере. Основная камера имеет квадромодуль с главным датчиком 64 мегапикселей.

Представители марки указали, что модель соответствует военному стандарту MIL-STD-810G, позволяющему выдерживать перепады температур. Также в экране предусмотрели компактный вырез, в котором размещен объектив передней камер. Пока разработчики не называют ориентировочную стоимость новой линейки смартфонов.





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