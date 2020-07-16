Польша выдворила почти 4,5 тыс. украинцев

16.07.2020, 18:16, Новости дня

Польша выдворила за пределы страны с начала года почти 4,5 тыс. украинцев: в первом квартале более 3,5 тыс., а во втором – из-за пандемии – более 800.

«За полгода из Польши выдворены 4 тыс. 418 граждан Украины», – передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ сообщение погранслужбы Польши.

Отмечается, что эта цифра на 55% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. «В первом квартале этого года административные решения о выезде с территории Польши получили 3 тыс. 587 украинцев, а во втором – 831 человек», – говорится в сообщении.

В первом квартале Польша отказала во въезде в страну со стороны Украины 17 тыс. 341 человеку.

Сообщалось, что в прошлом году Польша на 25% увеличила число отказов украинцам при пересечении границы – остановлены на въезде в страну 58,5 тыс. граждан Украины.