 

Польша выдворила почти 4,5 тыс. украинцев

16.07.2020, 18:16, Новости дня

Польша выдворила за пределы страны с начала года почти 4,5 тыс. украинцев: в первом квартале более 3,5 тыс., а во втором – из-за пандемии – более 800.

«За полгода из Польши выдворены 4 тыс. 418 граждан Украины», – передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ сообщение погранслужбы Польши.

Отмечается, что эта цифра на 55% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. «В первом квартале этого года административные решения о выезде с территории Польши получили 3 тыс. 587 украинцев, а во втором – 831 человек», – говорится в сообщении.

В первом квартале Польша отказала во въезде в страну со стороны Украины 17 тыс. 341 человеку.

Сообщалось, что в прошлом году Польша на 25% увеличила число отказов украинцам при пересечении границы – остановлены на въезде в страну 58,5 тыс. граждан Украины.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / “Газпром” начал демонтировать трубы, по которым подает газ к границе с Украиной – оператор ГТС Украины

03.07 / Трамп объяснил резкий скачок заболеваемости коронавирусом в США

13.05 / Большинство россиян намерены соблюдать масочно-перчаточный режим

01.07 / В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма

19.06 / Глава культурной автономии: Голосование за поправки даст нам уверенность, что мы не исчезнем как народ

14.06 / Патриарх Кирилл помолился о павших защитниках Отечества и об избавлении от коронавируса

10.05 / Ученые обнаружили коронавирус в сперме инфицированных мужчин. Возможно, COVID-19 передается половым путем

15.05 / В Беларуси погибли журналисты, снимавшие для “Настоящего времени” фильм о стране

27.05 / Китай оценил заявления Лаврова по Гонконгу

14.06 / Пара занялась сексом в центре Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска