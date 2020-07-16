США, Великобритания и Канада обвинили РФ в попытках похитить данные о вакцине от COVID-19

16.07.2020, 17:53, Новости дня

Связанные с российскими спецслужбами хакеры пытаются похитить данные о вакцинах и лекарствах от COVID-19 из академических и фармацевтических учреждений по всему миру, сообщил в четверг британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC).

Как сообщается в совместном заявлении Великобритании, Соединенных Штатов и Канады, за нападениями, предположительно, стоит хакерская группировка APT29, также известная как Cozy Bear. Утверждается, что группировка почти наверняка действовала в составе российских спецслужб.

«Мы осуждаем эти возмутительные атаки на тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса», – заявил начальник оперативного управления NCSC Пол Чичестер.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал «совершенно неприемлемыми» атаки на исследования по борьбе с пандемией.

«В то время, как другие с безрассудством преследуют свои эгоистичные интересы, Великобритания и ее союзники продолжают сложную работу по поиску вакцины и всемирной охране здоровья», – заявил Рааб, добавив, что Великобритания будет вести совместные усилия с союзниками, чтобы привлечь виновных к ответственности.

По словам NCSC, атаки продолжаются до сих пор и проводятся с использованием различных инструментов и методов, таких как фишинг и вредоносные программы.

«APT29, вероятно, продолжит атаковать организации, участвующие в исследовании и разработке вакцин против COVID-19, поскольку они пытаются ответить на дополнительные разведывательные вопросы, касающиеся пандемии», – говорится в заявлении NCSC.

Канадские власти заявили, что эти атаки мешают борьбе с пандемией и приводят к повышению рисков для организаций здравоохранения. Канадский центр радиотехнической разведки и выявления киберугроз рекомендовал учреждениям принять защитные меры.

В мае Великобритания и США уже сообщали, что хакерские группировки атакуют международные организации, отвечающие за борьбу с пандемией COVID-19. Однако ранее такие нападения не связывались напрямую с российским государством.