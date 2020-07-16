 

Зеленский призвал политические силы Украины «вернуть свои территории»

16.07.2020, 16:48, Новости дня

Все политические силы Украины должны объединиться, чтобы «вернуть свои территории», сообщил президент страны Владимир Зеленский в ходе выступления в парламенте по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

«Мы должны вернуть свои территории. Это возможно только в случае солидарности всех политических сил. Шанс у нас есть только в одном случае –если мы все объединимся, как 30 лет назад», – передает слова украинского президента ТАСС.

Зеленский в очередной раз напомнил о «российской агрессии» и призвал к конструктивной совместной работе. «Хватит ссор и раздора, хватит делиться на власть и оппозицию, на левых и правых, красных и синих. Нужно перестать быть политиками, на время стать государственными деятелями, людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту о единой, сильной и непобедимой Украине», – сообщил он.

Между тем, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Украину забыть про возвращение Крыма.

«Прежде всего, крымчане никогда не позволят киевским властям забрать Крым и вернуть полуостров в состав Украины. Плюс ко всему за нами стоит народ огромной страны, который понимает, что Крым воссоединился с Российской Федерацией с соблюдением всех демократических норм и международных прав. Уважаемые украинские коллеги, дайте крымчанам спокойно жить и прекратите вынашивать мифические планы возвращения Крыма. Этого никогда не будет. Забудьте, что Крым когда-то входил в состав Украины», – сказал он РИА «Новости».

Парламентарий также призвал украинские власти прекратить спекулировать и паразитировать на теме Крыма.

«Есть куда важнее темы для Украины. И первая из них – налаживание добрососедских отношений с Россией», – подчеркнул Гемпель.

Ранее Зеленский выразил уверенность, что Киев сможет «вернуть» Крым под свой контроль. Президент Украины заявил, что вернут и территории, и людей. «Мы в это верим безумно», – утверждает он.

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в ответ заявил, что очередное высказывание Зеленского о «возвращении» Крыма под контроль Киева похоже на план нового порабощения.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.





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