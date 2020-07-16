Названы причины протестов в Хабаровске

16.07.2020, 15:53, Новости дня

Корреспонденты издания «АмурПресс» проанализировали события, которые происходили в ходе протестов в Хабаровске, с целью установить глубинные причины возникновения такого прецедента.

«Понятно, что спичкой, которая разожгла пламя, стал арест губернатора Сергея Фургала. Также понятно, что спичку эту кто-то бросил. Полиция даже назвала, кто – команда Фургала. Но понятно также и то, что спичка эта попала в хорошо высушенное сено, которое словно ждало ее», – отмечается в материале «АмурПресса».

По мнению авторов статьи, степень политизации населения Хабаровского края одна из самых высоких в России. Журналисты процитировали телеграм-канал «Незыгарь»: «Не секрет, что команда Ишаева была создателем феномена Фургала и теневым манипулятором в регионе». Эта манипуляция осуществлялась путем вброса большого количества компромата в соцмедиа, соцсети и СМИ на действовавшую в крае власть, уверены в издании.

«Когда подошло время выборов 2018 года, избиратели были достаточно разогреты, и выдвижение свеженького Фургала ответила чаяниям хабаровчан. К тому же он был «своим» и раскрученным кандидатом. Трижды выбирался депутатом Госдумы, в 2013 году баллотировался на пост губернатора. Однако избрание Фургала, кроме удовлетворения политических амбиций жителей края, социальные и экономические проблемы региона не решила, а еще больше усугубила. Продолжился рост тарифов ЖКХ, цен на продукты первой необходимости, транспортные услуги, обострился ряд локальных проблем, затрагивающих интересы определенных, но довольно многочисленных групп населения. В целом по края падала экономика, увеличивался госдолг и росло социальное недовольство», – говорится в статье.

По утверждению авторов публикации, подобная ситуация «должна была взорваться рано или поздно». Арест Фургала перенес акцент ответственности с него за допущенные промахи на федеральные власти, лишившие хабаровчан их «флага». По сути, арест губернатора избавил его от грядущего политического фиаско, сделав в глазах людей «героем-мучеником», рассуждает издание.

«Но, выйдя на улицы и площади, хабаровчане вынесли на них свое недовольство своей сегодняшней жизнью. Оно копилось давно, и громкий повод дал ему возможность излиться с полной силой. Поэтому в рядах протестующих можно было видеть целые семьи вместе с детьми. Люди захотели, чтобы их услышали, об их проблемах узнали «большие власти», – отметили авторы.

Также в материале обращается внимание на маргинализацию протеста. «То, что раньше было категорически нельзя, вдруг стало возможным. И можно было видеть пьяных молодчиков, которые «хороводили толпой», выкрикивали их, что приходили в их разгоряченные спиртным и наркотиками, головы. Не случайно, что полиция Хабаровска проводила активные задержания этой части протестующих, чтобы они спровоцировали пьяные конфликты и драки. Честно говоря, только благодаря своевременному вмешательству сил правопорядка до сегодняшнего дня удавалось избежать беспорядков, подобных тем, какие мы видели по видеосюжетам из-за океана», – подчеркивается в статье.

Вместе с тем протест продолжает радикализироваться, уверены журналисты. «Бросившие спичку» силы не удовлетворены текущим положением дел, отмечается в материале.

«Им хочется большего – больше недовольства, больше остроты, больше скандалы. И они продолжают бросать новые и новые спички. Поэтому в рядах протестующих в ближайшее время можно будет увидеть все больше увеличивающееся количество маргинальных элементов, готовых на все, что придет в их затуманенный разум, и к чему их подтолкнут», – заключили авторы.

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.

На минувшей неделе Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца, а в четверг Мосгорсуд признал его арест законным.