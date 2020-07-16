Британская подлодка едва не протаранила паром с сотнями пассажиров

16.07.2020, 15:48, Новости дня

В ноябре 2018 года подводная лодка едва не столкнулась с паромом у побережья Шотландии, пишут СМИ со ссылкой на отчет отдела по расследованию морских происшествий.

Столкновение было предотвращено в самый последний момент, наблюдатель на мостике парома увидел приближающийся перископ на расстоянии порядка 228 метров, передает сведения из отчета РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Капитан парома после этого отдал приказ о резком повороте, и столкновения удалось избежать. На борту парома было 282 человека.

Согласно отчету, экипаж подлодки неверно оценил скорость парома и расстояние до него. Трагедии удалось избежать только благодаря действиям экипажа парома.

В апреле командир атомной подводной лодки HMS Trenchant был отстранен от командования после сообщений о том, что он организовал вечеринку для подводников-моряков на базе недалеко от Плимута во время действующего в Великобритании карантина.