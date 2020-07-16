 

“Слугу народа” на выборах мэра Киева, скорее всего, будет представлять Верещук – СМИ

16.07.2020, 14:35, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук является наиболее вероятным кандидатом от пропрезидентской партии в мэры Киева. Об этом агентству “Интерфакс-Украина” сообщили несколько источников в партии.

“Верещук является наиболее реальным кандидатом от партии “Слуга народа” в мэры Киева по итогам праймериз”, – заявил собеседник агентства.

Верещук в 2010–2015 годах была мэром города Рава-Русская Львовской области. На внеочередных выборах в Верховную Раду она была избрана народным депутатом по списку “Слуги народа” под №29.

В конце июня нардеп от “Слуги народа” Александр Качура говорил, что кандидат в мэры от “Слуги народа” будет определен через несколько недель президентом Украины Владимиром Зеленским, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании. По его словам, в праймериз участвовали четыре нардепа: сам Качура, Александр Дубинский, Ирина Верещук и Николай Тищенко. 15 июля об участии в праймериз заявил нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Гурин.

Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук говорила, что выбор кандидата от партии будет обсуждаться на заседании фракции 16 июля с участием Зеленского. О результатах этой встречи пока официально не сообщалось.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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