Защите Сафронова впервые представили составляющие гостайну материалы

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16.07.2020, 14:16, Новости дня

Следствие при рассмотрении апелляции на арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова впервые представило защите сведения, составляющие гостайну, сообщил адвокат Иван Павлов.

«Впервые были представлены материалы, составляющие гостайну, в рамках ходатайства следствия об исследовании в суде ряда документов. Это материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные в ходе разработки Ивана Сафронова», – цитирует РИА «Новости» адвоката.

При этом Павлов отметил, что пока непонятно можно ли будет это комментировать, поскольку сведения проштампованы. 

«Но мы найдем возможность, чтобы сделать это в рамках закона, для этого нам понадобится время», – добавил он.

Ранее Мосгорсуд удалил из процесса по делу Сафронова адвоката Данила Никифирова после того, как он отказался давать подписку о неразглашении гостайны. 16 июля Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию защиты на решение об аресте Сафронова. 

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.





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