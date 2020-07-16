Познер сказал, с чем у него ассоциируется Россия

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16.07.2020, 13:53, Новости дня

Ведущий Владимир Познер рассказал, с чем у него ассоциируется детство, РФ и его семья.

Познер в интервью на своем сайте «Познер Online» описал Россию словом «сложность», себя телеведущий ассоциирует со словом «поиск». Счастьем он назвал любовь, детство – познанием.

Отец у него вызвал ассоциацию с трагедией, а мать – со словами «самое главное».

Ранее Познера возмутил вопрос читателя об акциях протеста в США, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. Он назвал читателя «подсознательным или сознательным расистом», и обвинил его в незнании истории.





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