Путин и Роухани обсудили Сирию, оружейное эмбарго и коронавирус

16.07.2020, 13:48, Новости дня

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили в ходе телефонного разговора Сирию, ядерную сделку, снятие оружейного эмбарго против Тегерана и коронавирус.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте президента Ирана в четверг, Роухани подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества Тегерана, Москвы и Анкары в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

Другой темой переговоров стал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

«Заявив необходимость сохранения и реализации СВПД сторонами, подписавшими соглашение, Роухани подчеркнул, необходимость противостоять односторонним подходам, а также действиям и попыткам США противодействовать окончанию оружейного эмбарго против Ирана», – говорится в сообщении.

Стороны также обсудили коронавирус, подчеркнув необходимость сотрудничества в борьбе с распространением пандемии.



