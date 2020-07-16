 

Рада назначила вице-премьера по стратегическим отраслям промышленности. Оппозиция назвала его “специалистом по дерибану”

16.07.2020, 13:30, Новости дня

Верховная Рада Украины назначила Олега Уруского вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“За” проголосовали 250 народных депутатов. Сразу после голосования Уруский принес присягу на верность украинскому народу.

Нардеп от “Голоса” Александра Устинова в ходе обсуждения кандидатуры Уруского обвинила его в причастности к коррупции.

“У этого человека действительно системный подход. К дерибану. В 2014 году, когда он был главой набсовета госпредприятия “Радар”, которое входило в “Укроборонпром”, [Уруский] согласовал передачу 10 га в центре Киева возле Дворца “Украина” частной компании под застройку. Сейчас по этому кейсу есть уголовное производство в Национальном антикоррупционном бюро”, – утверждает Устинова.

Урускому не предоставляли слово для ответа на обвинения.

57-летний Олег Уруский в 1996–2000 годах работал в аппарате Совета нацбезопасности и обороны Украины, в 2000–2003-м занимал должность первого замглавы Госкомиссии по делам оборонно-промышленного комплекса, позже работал в секретариате правительства, был первым замминистра промышленной политики, возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

С апреля 2020 года работает в частном секторе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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