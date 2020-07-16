Песков оценил желание Трампа встретиться с Путиным в Нью-Йорке

16.07.2020, 12:30, Новости дня

Никаких субстантивных планов по поездке президента РФ Владимира Путина в Нью-Йорк на Генассамблею ООН и встречу с президентом США Дональдом Трампом нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к информации о том, что Трамп хотел бы встретиться с Путиным на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, получал ли президент приглашение от Трампа и планирует ли поездку туда, что «это же не официальные заявления, это какие-то газетные размышления», передает РИА «Новости».

«Никаких субстантивных планов на этот счет не имеется, на поездку в Нью-Йорк и, соответственно, на встречу с Трампом», – добавил он.

Отметим, что ранее генсек ООН Антониу Гутерреш предложил лидерам стран не приезжать на ГА ООН.