Рада назначила главу Нацбанка Украины

16.07.2020, 12:16, Новости дня

Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского назначила председателя государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко главой Национального банка страны. Такое решение на заседании парламента в четверг поддержали 332 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

По словам нового главы Нацбанка, за последние шесть лет Национальный банк прошел путь институционального строительства, при поддержке международных партнеров был построен независимый центробанк, который обеспечивает макроэкономическую стабильность банковской системы и экономики.

«Безусловно, я поддерживаю политику НБУ (Нацбанка Украины), направленную на обеспечение макроэкономической и макрофинансовой стабильности банковской системы. В достижении целей макроэкономической стабильности и устойчивого развития инструмент инфляционного таргетирования продемонстрировал свою эффективностью на протяжении многих лет… но в нынешних условиях этот инструмент должен отвечать не только макрофинансовой стабильности, но созданию условий дальнейшего роста экономики», – передает РИА «Новости» слова Шевченко.

Он добавил, что Нацбанк и дальше будет продолжать меры по повышению финансовой устойчивости банков, в частности, будет продолжена работа с проблемными кредитами банков, которые составляют 40%.

3 июля украинский парламент по предложению Зеленского уволил руководителя Национального банка Якова Смолия.

Смолий подал в отставку, заявив о «систематическом политическом давлении». Он был назначен главой НБУ еще при экс-президенте Петре Порошенко – в марте 2018 года, сменив на этом посту Валерию Гонтареву.

Смолий заявил, что на него оказывали давление с помощью проплаченных митингов у Центробанка.

Напомним, ранее в четверг Зеленский предложил назначить Шевченко главой Нацбанка Украины.



