Названа новая дата закладки боевых кораблей в Керчи с участием Путина

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16.07.2020, 12:16, Новости дня

Участие российского лидера Владимира Путина в церемонии закладки новых боевых кораблей в Крыму перенесено на понедельник, 20 июля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник. Рабочая поездка в Крым перенесена на понедельник», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

По его словам, в четверг президент проведет «прикидочное совещание» в Ново-Огарево по предстоящему бюджетному процессу.

Ранее сообщалось, что церемония закладки новых кораблей для военно-морского флота, которая должна была состояться 16 июля при участии Путина на судостроительном заводе «Залив» в Керчи, перенесена на другую дату. 

Источник в судостроительной отрасли сообщал, что будут заложены два универсальных десантных корабля проекта 23900, после церемонии раскроют их тактико-технические характеристики. 

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие универсальные десантные корабли будут построены в России.





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