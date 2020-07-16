В Госдуме предложили штрафовать сайты за отказ удалять информацию

16.07.2020, 10:48, Новости дня

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 4 млн рублей за отказ владельцев сайтов удалить информацию по требованию законов, следует из базы данных палаты.

Согласно опубликованному проекту, неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законом, влечет наложение штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц – от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц – 800 тыс. до 4 млн рублей.

В пояснительной записке указывается, что зачастую требования законодательства нарушаются крупными интернет-ресурсами, которые зарегистрированы за пределами России.

Это, например, YouTube, который «вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года» не удалил 10 тыс. 482 страниц с запрещенной информацией, Twitter – 1 тыс. 462 URL, Instagram – 1 тыс. 435 URL, Facebook – 362 URL, передает RT.

Авторами законопроекта выступили депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

Ранее в РФ предложили мягкий вариант борьбы с запрещенной информацией в Сети.