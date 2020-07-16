Аналитики подсчитали, когда российская экономика выйдет из кризиса

16.07.2020, 10:48, Новости дня

Российская экономика сможет вернуться на докризисный уровень к 2024 году. К такому выводу пришли аналитики Economist Intelligence Unit (EIU).

«Аналитики EIU относят Россию к группе стран, экономики которых будут восстанавливаться медленнее, наряду с Японией и Южной Африкой. Эти страны смогут выйти на докризисный уровень лишь в 2024 году», – пишет Forbes.

По мнению специалистов, для РФ выход из кризиса осложняется снижением цен на энергоресурсы. Это приведет к тому, что российская экономика будет восстанавливаться медленнее по сравнению с темпами мировой экономики, считают эксперты.

Дело усугубляет и то, что до кризиса отечественная экономика переживала структурные проблемы, которые никуда не исчезли, говорит ректор РЭШ Рубен Ениколопов. По его словам, руководство страны пока не представило конкретных планов по решению накопившихся проблем.

В то же время аналитики EIU считают, что большинство стран «большой семерки» сумеют выйти на докризисный уровень к 2022 году. А Китай сможет избежать рецессии и зафиксировать рост экономики около 1% уже в нынешнем году, прогнозируют специалисты.

По прогнозу МВФ, ВВП РФ по итогам 2020 года сократится на 6,6% (официальный прогноз Минэкономразвития – минус 4,8%) по сравнению со снижением на 8% ВВП США, на 7,8% – Германии, 12,5% – Франции и 12,8% – Италии.

Также аналитики EIU отмечают, что большинство экономик будут активно восстанавливаться уже в третьем квартале. Российская экономика в третьем квартале вырастет на 11%. Среди развитых стран активнее всего будут восстанавливаться экономики Великобритании (18,6%), Франции (12,6%) и США (13,2%).

Ранее японский финансист, генеральный партнер инвестиционной компании UMJ Юсукэ Оцубо заявил, что российская экономика в условиях пандемии показала стабильность, эпидемия не стала большим ударом для России.

Напомним, в конце июня в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы сообщили, что уровень деловой активности столичных предприятий превысил показатели до введения ограничений из-за пандемии коронавируса.