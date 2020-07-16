В борьбе с коронавирусом человечеству помогут ламы

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16.07.2020, 8:48, Новости дня

Миллионы лет назад общий предок современных лам, верблюдов и альпак претерпел необычную генетическую мутацию, давшую этим животным странный тип антител, которых нет у других млекопитающих. Ученые предположили, что они могут помочь в борьбе с COVID-19.

Как сообщили изданию Wired  исследователи из Института Розалин Франклин и Оксфордского университета, антитела лам, еще называемые нанотелами, способны бороться с новой коронавирусной инфекцией.

«Эти нанотела могут блокировать, и действительно блокируют, взаимодействие между вирусом и клеткой человека. Они нейтрализуют вирус», – передает телеканал «360» слова Рэя Оуэнса, профессора молекулярной биологии в Оксфордском университете и одого из авторов исследования.

Как и все антитела, нанотела лам обладают способностью распознавать и прикрепляться к конкретному месту на определенном белке. В данном случае, к так называемым шиповым белкам, которые усеивают поверхность нового коронавируса. Они прикрепляются к клеткам человека и позволяют коронавирусу проникать внутрь и заражать их. Однако нанотела лам блокируют эту возможность, делая вирус безвредным.

Большинство видов, включая человека, вырабатывают очень похожие антитела. Но верблюды и ламы обладают крошечными антителами, которые за их размер и назвали нанотелами. Они очень стабильны, и сохраняются в экстремальных условиях. Даже в желудке человека.

Исследователям удалось идентифицировать нанотела, которые могут противостоять SARS-CoV-2. К сожалению, пока они не научились прикреплять их к белку достаточно плотно, чтобы эффективно блокировать проникновение нового коронавируса внутрь. Однако в тех случаях, когда вирус сталкивался с нанотелами, он был совершенно не способен заразить человеческие клетки.

Ученые намерены продолжить свои исследования.

Напомним, в среду новосибирские ученые первыми в РФ получили нейтрализующие коронавирус антитела.



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