Немецкий экономист – в распределении финансовой помощи ЕС благоволит европейским экономическим «двоечникам»

16.07.2020, 8:44, Новости дня

Условия получения посткризисной финансовой помощи от ЕС, предложенные Еврокомиссией, контрпродуктивны, считает профессор Фридрих Хайнеманн. В своей статье для Die Welt он пишет, что отсутствие требований чётких реформ и приоритет странам с высокой задолженностью приведёт к тому, что страны, затягивавшие с экономическими реформами, будут и дальше затягивать с ними.



Reuters

В высших эшелонах ЕС сейчас идёт дискуссия вокруг создания фонда по посткризисному восстановлению, пишет профессор Гедейлбергского университета Фридрих Хайнеманн в своей статье для Die Welt. Главным спорным вопросом являются условия, согласно которым пакет в €750 миллиардов будет распределяться между странами.

Хайнеманн напоминает, что во время финансового кризиса ЕС денежная помощь раздавалась в обмен на чёткие планы реформ, однако теперь страны юга Европы и сама Еврокомиссия выступают за иной подход. Вместо скрупулёзных планов реформ странам-членам предлагается самим разработать свои реформы без строгих предписаний.

Как пишет Хайнеманн, с одной стороны, изменение подхода к выдаче финансовой помощи объяснить легко: ни одна из стран ЕС не несёт ответственности за пандемию, а следовательно финансовая помощь должна поступать без условий и предписаний. Кроме того, экономисты отмечают, что с выделением помощи из-за пандемии не связана высокая опасность растрат из-за «морального риска».

Ситуация с пандемией в ЕС и особый удар, полученный Италией и Испанией, безусловно, требуют европейской солидарности, пишет Хайнеманн. Однако это не значит, что нужно отказаться от оценки национальной ответственности, потому что устойчивость страны в период кризиса определяется её экономической и финансовой политикой.

Хайнеманн напоминает, что до пандемии Италия обладала высокой задолженностью, игнорируя принципы Европейского пакта стабильности и роста. Сторонники пакта убеждали Рим использовать благоприятные времена для создания финансовой подушки безопасности на случай следующего кризиса, однако итальянское правительство проигнорировало эти советы. Многолетнее отсутствие экономического роста в Италии и плохое состояние рынка труда в Испании и Италии показывают, что эти страны в недостаточной степени занимались экономическими реформами, считает Хайнеманн.

В свою очередь, тот факт, что Германия лучше справилась с пандемией, нельзя объяснить только удачей, отмечает профессор. Свою роль сыграли реформы 2000-х годов, а также многолетние усилия по увеличению гибкости системы тарифов: всё это повысило устойчивость немецкой экономики. Хайнеманн также отмечает успешную реформу рынка труда и дисциплинированную бюджетную политику.

Принимая всё это во внимание, можно подвергнуть критике не только отсутствие требований конкретных реформ при распределении финансовой помощи, но и предложенные Еврокомиссией принципы раздачи помощи: согласно плану Брюсселя, финансовая помощь должна, в первую очередь, пойти странам, имевшим наиболее высокую безработицу до пандемии, пишет Хайнеманн. Такое решение весьма проблематично, считает автор, поскольку, во-первых, безработица до кризиса не говорит о том, насколько сильно страна была затронута пандемией, а во-вторых, такой принцип распределения благоволит странам, на протяжении многих лет затягивающим с экономическими реформами.

Таким образом, политики и избиратели в этих странах получают представление о том, что реформы не нужны, поскольку ЕС всегда будет готов прийти на помощь и покрыть расходы за свой счёт, пишет Хайнеманн. Это представление контрпродуктивно, считает автор: в идеале финансовая помощь должна подстёгивать необходимость реформ, продемонстрированную кризисом, однако нынешняя формула распределения пакета помощи лишь увеличивает опасность дальнейшего затягивания изменений.