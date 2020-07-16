 

Ереван и Баку выразили готовность к скорейшим переговорам по урегулированию конфликта

16.07.2020, 8:30, Новости дня

МИДы Азербайджана и Армении подтвердили готовность провести предметные переговоры по важным аспектам нагорно-карабахского урегулирования как можно скорее, сообщили в Минской группе (МГ) ОБСЕ.

Как пишет газета «Коммерсант», ведомства подчеркнули важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства.

Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали стороны воздерживаться от «подстрекательской риторики». Они подчеркнули необходимость создания атмосферы, способствующей восстановлению мирного процесса.

В воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В среду Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.

Напомним, ранее в четверг представители пресс-служб военных ведомств Армении и Азербайджана сообщили о возобновлении столкновений на границе двух стран.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.



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