 

Пушков обвинил Горбачева в «геополитической капитуляции»

16.07.2020, 8:16, Новости дня

Первый президент СССР Михаил Горбачев позволил объединенной Германии вступить в НАТО, хотя мог потребовать нейтрального статуса новой страны. Тогда политик «встал на путь геополитической капитуляции», сообщил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков прокомментировал в Telegram публикацию официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта в Twitter о том, как 30 лет назад в ходе встречи с руководством ФРГ в Архызе Горбачев дал согласие на членство объединенной Германии в Североатлантическом альянсе.

Сенатор отметил также, что президент СССР распорядился вывести советские войска, которые находились в Германии на законных основаниях, с территории ФРГ до 1994 года.

По его мнению, немецкие власти ждали реакции Горбачева, так как от Москвы «зависело очень многое».

«Горбачев мог, как минимум, выставить условия, не говоря уже о том, что мог выступить против и потребовать нейтрального статуса для новой Германии. Но он уже встал на путь геополитической капитуляции и, видимо, интересовался получением Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами страны», – считает Пушков.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы.



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