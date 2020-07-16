Нефть подешевела на ожиданиях по добыче ОПЕК+

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16.07.2020, 8:16, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром, поскольку трейдеры оценивают перспективы сделки ОПЕК+ после встреч альянса на этой неделе, ожидая увеличения добычи.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,62% – до 43,52 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,8% – до 40,87 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжит снижать добычу, но уже в меньшем объеме – договоренности предполагают снижение на 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года, а далее – на 5,8 млн до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии – показатель в 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола, Габон.



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