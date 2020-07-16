Самолет-разведчик разбился в горах в Турции, есть жертвы
16.07.2020, 6:48, Новости дня
Семь сотрудников органов безопасности погибли в результате крушения самолета на востоке Турции, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
Самолет разбился на высоте 2,2 тыс. м в районе горы Артос, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
Обломки самолета обнаружены в горах. Самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию, передает ТАСС со ссылкой на NTV.
Среди погибших двое пилотов.
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