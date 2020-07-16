 

Банкир Юров: Кремль купил на Западе банки, юркомпании, инвестфонды, поэтому мир не может понять, где грязные российские триллионы

16.07.2020, 6:10, Новости дня

В интервью изданию “ГОРДОН” российский банкир, эмигрировавший в Великобританию из-за преследования по делам экс-президента нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, Илья Юров заявил, что в годы, когда цена нефти была высокой, Кремль скупал на Западе банки, юридические компании и инвестиционные фонды.

“Я абсолютно убежден, что российский режим в тучные годы, когда нефть дорого стоила, а квазигосударственные компании функционировали в интересах режима и накапливали колоссальные деньги, пришел в страны, где им позволили такое сделать (Италия, Франция, во многом Германия, Швейцария), и не просто размещал деньги на депозитах в банках или каких-то инвестиционных фондах, а покупал банки, юридические компании, инвестиционные фонды. Только этим можно объяснить то, почему мир не может понять, где же именно находятся грязные российские триллионы. Это я вам говорю как человек, который долго проработал в финансовой индустрии”, – подчеркнул Юров.

Партнер Ходорковского банкир Юров: С 2012 года все олигархи в России перестали быть владельцами своих бизнесов и стали управляющими партнерами Кремля. Читайте полную версию интервью

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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