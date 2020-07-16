Зеленский уволил посла Украины в Румынии. Дипломата назначили госсекретарем МИД Украины

16.07.2020, 6:10, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины в Румынии Александра Банькова, соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента 15 июля.

Правительство назначило дипломата на должность государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины. Об этом написал в Facebook 15 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

“В открытой процедуре отбора, по результатам которой я подал на назначение Александра, приняли участие 10 кандидатов. После восстановления конкурсных процедур в МИД будет проведен конкурс на эту должность”, – подчеркнул он.

По словам Кулебы, Баньков понимает систему МИД, знает, как ее администрировать с “максимальной эффективностью и вводить изменения, которые должны проходить в дипломатической службе”.

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“2020-й – год перемен. Я настроен вместе с командой до конца года осуществить еще ряд трансформаций в МИД, которые сделают дипслужбу еще сильнее, современнее, прозрачнее, а там, где надо, ярче”, – отметил министр.

Александр Баньков родился в 1983 году в Луганской области. В системе МИД Украины работает с 2006 года. 4 апреля 2017-го был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Румынии.