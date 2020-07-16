 

CNN – к концу века население Земли значительно сократится

16.07.2020, 5:26, Новости дня

К 2100 году численность людей на планете сократится до 8,8 млрд, а коэффициент рождаемости упадёт до 2,1 из-за доступности образования и контрацепции для женщин, пишет CNN со ссылкой на исследование Вашингтонского университета. Население 23 стран (включая Японию, Таиланд, Италию и Испанию) сократится почти вдвое, при этом в три раза вырастет число африканцев, которые будут составлять практически половину жителей Земли.


Reuters

Население Земли к 2064 году может достичь 9,7 миллиардов человек, но к концу века эта цифра уменьшится до 8,8 млрд, потому что улучшится доступность образования и контрацепции для женщин, пишет CNN со ссылкой на новое исследование Института показателей и оценки здоровья (IHME) медицинского факультета Вашингтонского университета.

Как рассказывает издание, во вторник медицинский журнал The Lancet опубликовал анализ демографической модели, согласно которой к 2100 году в 183 из 195 стран коэффициент рождаемости будет ниже, чем необходимо для поддержания текущей численности населения. Около 23 стран, включая Японию, Таиланд, Италию и Испанию, столкнуться с сокращением жителей почти в два раза. В то же время население Африки к югу от Сахары может увеличиться в три раза, так что почти половину населения Земли к концу века будут составлять африканцы.

Согласно выводам учёных, в таких странах, как Индия и Китай, резко сократится население трудоспособного возраста, что замедлит экономический рост и негативно скажется на рабочей силе и системах социальной поддержки, а также приведёт перераспределению мировых лидеров. Из-за увеличения средней продолжительности жизни по всему миру количество людей старше 80 лет увеличится в шесть раз, при этом число детей младше пяти лет сократится на 40%.

В докладе отмечается, что иммиграция компенсирует демографический кризис, особенно в таких странах с низким коэффициентом рождаемости, как США, Австралия и Канада. Либеральная иммиграционная политика позволит сохранить неизменную численность населения и поддержит экономический рост даже в случае падения рождаемости, пишет CNN.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / “Причина сохранения санкций”. Посольство США в Украине прокомментировало использование Россией Крымского моста

15.06 / Адвокат Ефремова призвал «нормально объяснить» семье жертвы ДТП ситуацию

12.06 / Украина разрешила въезд иностранцам

05.06 / По грибы за миллионом — CGTN рассказал, как тихая охота помогла разбогатеть жительнице Китая

19.05 / Следующий после снятого с эфира выпуск «Бесогон ТВ» решили выпустить только в Сети

20.06 / От COVID-19 в России умерли более 8 тысяч человек

18.06 / Кремль отреагировал на разблокировку Telegram

30.06 / Фонд гарантирования вкладов продал активы ликвидированного “Дельта Банка” с дисконтом 95%

26.06 / Порошенко посоветовали прекратить посягательства на Крым

28.05 / Собянин предложил регионам подумать над расширением списка причин смерти от COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска