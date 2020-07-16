 

На Волыни смягчили карантин – ОГА

16.07.2020, 5:05, Новости дня

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 15 июля приняла решение о смягчении карантинных ограничений в Волынской области. Об этом в Facebook сообщает Волынская областная государственная администрация.

В частности, разрешены пассажирские перевозки межобластного, междугороднего, пригородного сообщения и посещение дошкольных учреждений.

Кроме того, отменено ограничение по работе заведений размещения (баз отдыха, санаториев).

Карантинные требования ослаблены для развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания (кинотеатров, ресторанов, кафе, баров). Вышеперечисленным учреждениям разрешено работать с 7.00 до 23.00.

Отмечается, что в течение последней недели в области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.

На Волині пом'якшено карантинРегіональна комісія з питань з питань ТЕБ та НС, що відбулась під керівництвом голови ОДА…

Posted by Волинська обласна державна адміністрація on Kolmapäev, 15. juuli 2020

По данным на 15 июля, в Украине зарегистрировано 55 607 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 1427 больных с COVID-19, вылечился 28 131 пациент.

В Волынской области зафиксировано 3117 случаев COVID-19, умерли 74 человека.

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантин. С 11 мая власти начали смягчать ограничения. 20 мая Кабинет Министров ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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