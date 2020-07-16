Лукашенко не указал в декларации никакого имущества

16.07.2020, 5:05, Новости дня

В декларации президента Беларуси Александра Лукашенко, который баллотируется на новый срок, не указано наличия недвижимости и автомобилей. Об этом 15 июля сообщает TUT.BY со ссылкой на газету Центральной избирательной комиссии Беларуси.

По информации издания, Лукашенко задекларировал 117 068 белорусских рублей зарплаты за прошлый год, это около $50 тыс.

В строке “Недвижимое имущество” отсутствует информация о наличии домов, земельных участков, квартир, гаражей и иных зданий и строений. Также в декларации нет сведений о владении автомобилями.

Имущества в виде акций или долей в уставных фондах компаний, согласно документу, у президента Беларуси также нет.

Из декларации следует, что Лукашенко женат. Супруга Галина за прошлый год получила доход в размере 5560 белорусских рублей (около $2320) – это пенсия и доходы от акций. Ей принадлежит жилой дом площадью 196 м² в Шклове Могилевской области. 50% доли в праве собственности на жилой дом в деревне Большой Межник Шкловского района Могилевской области площадью 54 м², земельный участок площадью 0,1498 га в городе Шклове. Также у Лукашенко есть 56 акций в ОАО “Шкловский маслодельный завод”.

Лукашенко руководит страной с 1994 года.

Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. Помимо действующего президента Лукашенко на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и лидер партии “Белорусская социал-демократическая грамада” Сергей Черечень.

Одним из главных соперников Лукашенко называли банкира Бабарико. Он был заключен под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях. 15 июля ЦИК отказал Бабарико в регистрации.