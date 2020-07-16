Sky News – мэрия Бристоля не оставит статую антирасистской активистки на месте скульптуры работорговца

16.07.2020, 1:05, Новости дня

Власти Бристоля собираются на время обсуждений снять с постамента статую активистки Black Lives Matter, пишет Sky News. Работу установили тайно и без согласования с администрацией на месте памятника политику и работорговцу Эдварду Колстону: во время протестов его сбросили и утопили в реке.



Reuters

Городской совет Бристоля не намерен сохранять скульптуру активистки Black Lives Matter, которую тайно установили на постамент вместо памятника работорговцу Эдварду Колстону, пишет Sky News.

Издание отмечает, новая скульптура появилась ранним утром во вторник. Она изображает активистку Джен Рейд, которая забралась на постамент после того, как статую Колстона сбросили и утопили в реке. Лондонский скульптор Марк Куинн назвал свою работу «На волне силы (Джен Рейд)». По его словам, он лишь запечатлел действия активистки после того, как фотографии с её жестом стали вирусными в интернете.

Сама Рейд заявила, что новая скульптура «потрясающая» и «наполняет её гордостью». Однако мэр Бристоля Марвин Рис заявил, что лондонский скульптор принял решение установить свою работу без запроса и разрешения со стороны администрации, поэтому её снимут с пьедестала до проведения обсуждения. Рис добавил, что «будущее постамента должны решать жители Бристоля», а любая новая статуя должна «рассказывать нашу историю полностью».

Джен Рейд надеется, что городской совет поменяет своё решение. Она считает, что им необходимо будет оставить статую из-за того, «что она олицетворяет и кто был здесь до неё». «Я думаю, важнее всего то, что что-то стоит здесь на месте Эдварда Колстона, — рассказала Рейд. — И что люди обсуждают, просвещают, учатся и просто продолжают говорить об этом».

Тем временем, как пишет в заключение Sky News, статую Колстона достали со дна реки 11 июня. Она станет одним из экспонатов музея наряду с плакатами, которые использовались во время антирасистских протестов.