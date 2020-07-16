 

Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса, Байдена и Обамы

16.07.2020, 0:48, Новости дня

В Twitter ряда американских знаменитостей появились сообщения о раздаче биткоинов.

Хакеры взломали аккаунты известных американцев, а также ряда компаний и опубликовали сообщения, в которых предлагали пользователям перевести биткоины на указанный счет. Пользователям, которые сделают это, обещали удвоить переведенную сумму, передает ТАСС.

Подобные сообщения появились в Twitter основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и главы Amazon Джеффа Безоса. Также были взломаны аккаунты экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэп-исполнителя Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Кроме того, хакерской атаке подверглись аккаунты Apple и Uber, передает РИА «Новости».



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