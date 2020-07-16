 

Климкин о поправках в конституцию РФ по Крыму: Россия таким решением загонит себя в западню

16.07.2020, 0:42, Новости дня

Россия настраивает против себя мировое сообщество, пытаясь назначить преступниками людей, которые не признают частью РФ оккупированные ею территории. Об этом в интервью “Фактам”, которое опубликовано 15 июля, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, внесенные в конституцию РФ поправки помогут вернуть Украине оккупированные территории.

“Это только ускорит процесс возврата. Россия попадает в абсолютно маразматическую и иррациональную историю, пытаясь “назначить” преступниками десятки миллионов людей во всем мире, имеющих четкую позицию. И уголовное преследование этих людей, повторюсь, делает России очень плохую услугу. Этим шагом Россия хочет создать определенный жупел, но это стопроцентно обратится против нее”, – считает Климкин.

Экс-министр уверен, что в Украине не может быть пророссийского большинства.

“Не знаю, какой Россия будет в долгосрочной перспективе, но пророссийского большинства в нынешней Украине не может быть. К тому же нельзя судить все десятки миллионов, которые борются против оккупации Крыма и Донбасса. Точно так же, как и наших сторонников за рубежом. Россия таким решением загонит себя в западню”, – подчеркнул он.

Поправка в ст. 67 конституции РФ закрепляет норму, согласно которой попытки возврата Крыма будут считаться неконституционными. В тексте поправки сказано: “Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются”.

20 января Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России. В соответствии с документом, она вступила в силу с 4 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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