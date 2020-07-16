 

Численность населения Украины к 2100 году может сократиться до 17,5 млн – исследование

16.07.2020, 0:42, Новости дня

К 2100 году в 183 из 195 стран уровень рождаемости снизится настолько, что без притока мигрантов в них невозможно будет поддерживать численность населения на существующем уровне. Об этом речь идет в исследовании “Сценарии рождаемости, смертности, миграции и численности населения с 2017-го по 2100 год”, опубликованном в медицинском журнале The Lancet 14 юля.

Авторы исследования прогнозируют в Украине падение численности населения с 44,6 млн до 17,5 млн человек. В России количество жителей может уменьшиться со 146 млн до 106 млн. В 23 странах население сократится вполовину или больше. Среди таких стран Япония, Испания, Италия, Таиланд, Португалия, Южная Корея и Польша.

Еще 34 страны столкнутся с падением численности населения на 25–50%. Население Китая, по прогнозу The Lancet, сократится за 80 лет с нынешних 1,4 млрд до 700 млн человек. В Германии этот показатель может снизиться с 83 млн до 66 млн.

По прогнозу ученых, численность населения мира вырастет до 9,7 млрд к 2064 году, а к концу века снизится до 8,8 млрд. 

Авторы исследования отметили, что правительства стран с высоким уровнем дохода должны проводить гибкую иммиграционную политику и внедрять социальную поддержку семей, которые хотят иметь детей. Это позволит поддерживать уровень численности населения и экономический рост в этих странах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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