Авиакомпания LOT возобновила рейсы между Украиной и Польшей

16.07.2020, 0:42, Новости дня

Крупнейший польский авиаперевозчик LOT возобновил первые рейсы между Украиной и Польшей по направлению Варшава – Львов – Варшава. Об этом 15 июля в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он отметил, что сейчас поездки в Польшу разрешены только для иностранцев, дипломатов, граждан Украины, имеющих действительные рабочие/учебные контракты, вид на жительство в ЕС, моряков, направляющихся на корабль, и украинцев, которые транзитом следуют через ЕС.

Криклий выразил надежду, что скоро рейсами смогут воспользоваться и туристы.

Регулярные пассажирские авиарейсы в Польше были приостановлены в середине марта из-за пандемии коронавируса. С 1 июня LOT возобновил выполнение внутренних авиарейсов.

С 5 июня в Украине возобновилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.