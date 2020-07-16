 

Госдепартамент объявил о санкциях за участие в финансировании «Исламского государства»

16.07.2020, 0:40, Новости дня

Госсекретарь США объявил о введении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц, участвующих в финансировании «Исламского государства».

«Соединенные Штаты тесно сотрудничают со своими союзниками на Ближнем Востоке и во всем мире в борьбе с терроризмом, – заявил Помпео. – Сегодня семь государств-членов Центра по борьбе с финансированием терроризма (TFTC) объявили о введении санкций в отношении шести физических и юридических лиц, связанных с «Исламским Государством» в рамках усилий, призванных лишить ИГ способности финансировать международные операции».

По словам Помпео, данная инициатива направлена против коммерческих компаний и одной благотворительной организации, которые сыграли важную роль в переводе средств для финансирования операций ИГИЛ, в том числе в направлении сотен тысяч долларов лидерам ИГ в Сирии и Ираке. Под санкции попали три сирийских финансовых предприятия: Haram Exchange, Tawasul Company и al-Khalidi Exchange, высокопоставленный финансовый посредник ИГ Абд-аль-Рахман Али Хусейн аль-Ахмада аль-Рави, а также базирующаяся в Афганистане организация Nejaat Social Welfare Organization и ее директор Сайед Хабиб Ахмад Хан. Ранее эти физические и юридические лица были внесены в черный список в США.

«Предпринятые сегодня меры служат дополнительным предупреждением для частных лиц и предприятий, которые оказывают финансовую поддержку или материальную помощь террористическим организациям, – отметил госсекретарь. – TFTC – важнейшая организация, которая ведет координацию и обмен информацией в сфере финансовой разведки для борьбы с деятельностью, которая представляет угрозу для национальной безопасности членов организации: Королевства Саудовская Аравия, Королевства Бахрейн, Кувейта, Султаната Оман, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов. Наша работа продолжается».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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