Bild – многие немцы останутся на удалёнке и после пандемии

16.07.2020, 0:00, Новости дня

Сотрудники многих компаний в Германии продолжат работать из дома и после пандемии коронавируса, пишет немецкий таблоид Bild. По данным опроса Института экономических исследований в Мюнхене, 54% фирм в стране намерены сохранить удалённый режим работы. Впрочем, наиболее вероятно, что в будущем будет развиваться гибридная модель, сочетающая деятельность и в офисе, и дома, полагают специалисты.



Reuters

Из-за пандемии коронавируса многие немцы сменили свои рабочие места на домашний обеденный стол, диван или дачную беседку, пишет немецкий таблоид Bild. Сохранится ли такой режим работы надолго, или им придётся вернуться в свои офисы?

По данным последнего опроса Мюнхенского института экономических исследований Ifo, большинство компаний в Германии продолжат удалённую работу и после кризиса. 54% фирм и предприятий в стране намерены сохранить и закрепить в своих структурах практику работы из дома, сообщается в статье.

Руководитель исследовательского центра Ifo по изучению промышленной экономики и новых технологий Оливер Фальк сделал следующий прогноз: «Эта новая организация работы, со всей вероятностью, не будет полностью отменена».

Последнее исследование института показало, что на данный момент три четверти компаний частично отправили своих сотрудников работать из дома на время кризиса. Таким образом, коронавирусный кризис уже сейчас привёл к «стойкому сдвигу», отмечают исследователи.

Так значит, теперь немцам не придётся тратить время на дорогу, и можно сидеть в спортивных штанах и пользоваться домашней кофемашиной? Многим эта перспектива, на первый взгляд, кажется привлекательной, однако не всем, отмечает издание.

68% родителей признались, что работа на удалёнке для них — стресс. И не только родителям приходится понервничать из-за работы из дома. 28% трудоустроенных без детей также считают удалённую работу обременительной, о чём свидетельствует последний опрос, проведённый фондом имени Ханса Бёклера.

По версии Института экономических исследований Ifo, в будущем фирмы перейдут на смешанную систему, в результате чего станет особенно распространена «гибридная модель работы», сочетающая присутственное время в офисе и работу из дома.

Появится ли в скором времени «право на удалённую работу», пока неизвестно, отмечает немецкий таблоид. Министр труда Германии Хубертус Хайль уже заявил о том, что осенью планирует выступить с соответствующей инициативой.

Между тем, земельное правительство Гессена действовало быстрее, пишет издание. Местный министр финансов Михаэль Бодденберг планирует ввести налоговые послабления для тех, кто продолжит работать из дома. В целом, за год сотрудник на удалённой работе сможет сэкономить на налогах до €600. Предпринять такую инициативу в Гессене сочли необходимой, потому что за счёт работы из дома стоимость жилищно-коммунальных услуг для сотрудников возрастает, поясняет Bild.