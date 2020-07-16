 

Le Monde – во Франции подтвердили случай заражения коронавирусом ребёнка в утробе

16.07.2020, 0:00, Новости дня

Французские медики впервые подтвердили случай заражения коронавирусом ребёнка в утробе матери, пишет Le Monde. Как выяснили врачи, передача вируса плоду возможна через плаценту в последние недели беременности. При этом, по словам газеты, у ребёнка, участвовавшего в исследовании, тяжёлые симптомы инфекции прошли сами по себе, прежде чем врачи рискнули начать лечение.


Reuters

Французские врачи сообщили о первом подтверждённом случае внутриутробного заражения Covid-19, пишет Le Monde со ссылкой на исследование, опубликованное во вторник в журнале Nature Communications.

Как передаёт издание, родившийся в марте младенец имел неврологические симптомы, характерные для коронавирусной инфекции. «Мы продемонстрировали, что передача от плоду возможна через плаценту в последние недели беременности», — рассказывает автор исследования Даниэле Де Лука из больницы Антуан-Беклер муниципалитета Кламар.

По словам специалиста, если предыдущие исследования только предполагали передачи инфекции от матери ребёнку во время беременности, то новая работа предоставила доказательства такой передачи.

В исследовании участвовала женщина в возрасте около 20 лет, госпитализированная в начале марта. Поскольку роды проходили с помощью кесарева сечения, пробы были взяты из всех органов, потенциально содержащих клетки вируса SARS-CoV-2, наибольшее число которых было обнаружено в плаценте. «Оттуда вирус через пуповину перешёл к ребёнку, где начал развиваться», — уточнил доктор Де Лука.

Как сообщается, через сутки после рождения у младенца появились тяжёлые симптомы заболевания, включая окоченение конечностей и поражение центральной нервной системы, которые, однако, исчезли сами по себе, прежде чем врачи решились на лечение в отсутствие лекарства от Covid-19.

«Плохая новость в том, что это может произойти. Хорошая новость в том, что это происходит редко — даже очень редко сообщается в масштабах населения», — подчёркивает Де Лука. По словам преподавателя кафедры здоровья матери и ребёнка Оксфордского университета Мэриан Найт, из нескольких тысяч детей, рождённых у матерей, заражённых коронавирусом, всего у 2% был обнаружен положительный результат анализа на Covid-19, не говоря уже о серьёзных симптомах заболевания. «Основным советом для беременных женщин остаётся предотвращение заражения посредством мытья рук и социального дистанцирования», — настаивает она.



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