В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
15.07.2020, 23:48, Новости дня
В Москве за минувшие сутки умерли 24 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.
У них «был подтвержден диагноз пневмония». Всего в Москве скончались 4258 вирус-положительных пациентов, передает ТАСС.
Накануне в Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом.
Напомним, первых добровольцев выписали в Москве после испытания вакцины от COVID-19.
Также сообщалось, что москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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