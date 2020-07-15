В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

15.07.2020, 23:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 24 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них «был подтвержден диагноз пневмония». Всего в Москве скончались 4258 вирус-положительных пациентов, передает ТАСС.

Накануне в Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом.

Напомним, первых добровольцев выписали в Москве после испытания вакцины от COVID-19.

Также сообщалось, что москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.