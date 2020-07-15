В Украине запустят электронный идентификационный код – Федоров

15.07.2020, 23:35, Новости дня

Верховная Рада Украины приняла изменения в налоговый кодекс, которые позволят легализовать электронный идентификационный номер налогоплательщика, об этом написал в Telegram 15 июля вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Он скоро будет в “Дії” отдельным электронным документом, который легко шерится через QR и пуш-уведомление любому гос органу, сейчас он уже есть у вас в е-загранпаспорте. Жду момент, когда смогу спалить этот жизнью потрепанный кусок бумаги”, – написал министр.

Мобильное приложение “Дія” запустили 6 февраля. В приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).

15 апреля правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении “Дія”: электронные аналоги документов получили такую же юридическую силу, как и бумажные или пластиковые.

22 апреля Министерство цифровой трансформации Украины открыло доступ к цифровым паспортам в приложении “Дія”.