 

Маск впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes

15.07.2020, 22:48, Новости дня

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые включен в топ-10 богатейших людей мира по версии журнала Forbes.

По данным счетчика Forbes Real-Time, Маск поднялся на восьмое место в рейтинге с 68,5 млрд долларов. С середины марта акции Tesla подорожали на 290%, а состояние Маск выросло на 20 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Лидеры списка Forbes не изменились, его возглавляют Джефф Безос (Amazon) с состоянием в 179,1 млрд долларов, Билл Гейтс (Microsoft) с состоянием в 113,4 млрд долларов и Бернар Арно (Louis Vuitton Moet Hennessy) с состоянием в 112,2 млрд долларов.

За время пандемии почти вдвое выросло состояние основателя Facebook Марка Цукерберга, у которого теперь 87,2 млрд долларов, он занимает четвертую строчку рейтинга. Прежде Цукерберг был на седьмом месте.

Напомним, Маск назвал Безоса подражателем.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Умерла изуродовавшая нескольких пациентов лжехирург Алена Верди

04.07 / Умер глава Всеукраинского совета церквей Василий Райчинец

28.06 / The Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песен в президентской кампании

24.06 / Минздрав Болгарии оштрафовал премьера страны на 150 евро за визит в церковь без маски

08.07 / Видео: Сербы взбунтовались

13.06 / Адвокат Ефремова встретился с матерью погибшего в ДТП Сергея Захарова

06.07 / Новый препарат от ВИЧ успешно прошел клинические испытания

29.06 / В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

30.06 / Смартфоны Xiaomi резко подорожают в 2021 году

12.05 / У главврача Боткинской больницы выявлен коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска