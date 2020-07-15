Маск впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes

15.07.2020, 22:48, Новости дня

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые включен в топ-10 богатейших людей мира по версии журнала Forbes.

По данным счетчика Forbes Real-Time, Маск поднялся на восьмое место в рейтинге с 68,5 млрд долларов. С середины марта акции Tesla подорожали на 290%, а состояние Маск выросло на 20 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Лидеры списка Forbes не изменились, его возглавляют Джефф Безос (Amazon) с состоянием в 179,1 млрд долларов, Билл Гейтс (Microsoft) с состоянием в 113,4 млрд долларов и Бернар Арно (Louis Vuitton Moet Hennessy) с состоянием в 112,2 млрд долларов.

За время пандемии почти вдвое выросло состояние основателя Facebook Марка Цукерберга, у которого теперь 87,2 млрд долларов, он занимает четвертую строчку рейтинга. Прежде Цукерберг был на седьмом месте.

Напомним, Маск назвал Безоса подражателем.