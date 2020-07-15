 

На рассмотрение комитета Рады внесли кандидатуру на пост главы Нацбанка

15.07.2020, 22:32, Новости дня

16 июля в 9.00 комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит проект постановления о назначении Кирилла Шевченко на пост председателя Национального банка Украины. Об этом вечером 15 июля написал в Facebook заместитель главы комитета Ярослав Железняк (фракция “Голос”).

“Вопрос председателя НБУ. Как и говорил – Кирилл Шевченко”, – сообщил Железняк.

Завтра на 9:00 засідання Комітету. Питання голови НБУ. Як і говорив – К. ШевченкоНомер проекту 3857

Posted by Ярослав Железняк on Kolmapäev, 15. juuli 2020

Председатель Национального банка Яков Смолий был уволен 3 июля.

Предполагалось, что голосование за назначение нового главы регулятора пройдет 17 июля. Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия не исключал, что вопрос будет вынесен в сессионный зал уже 16-го.

14 июля во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой президент Украины Владимир Зеленский говорил, что глава Нацбанка будет назначен в ближайшее время. Он обещал, что это будет “независимый технократ”.

По данным СМИ, в предварительном списке на должность руководителя НБУ к 15 июля насчитывалось девять кандидатов, среди них и глава государственного “Укргазбанка” Кирилл Шевченко. Он был первым, чью кандидатуру называли в качестве преемника Смолия сразу после его ухода.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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