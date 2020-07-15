Спрогнозирована максимальная численность населения Земли

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15.07.2020, 22:30, Новости дня

К 2064 году человечество достигнет максимальной численности, заявили американские ученые.

По их мнению, к 2064 году на Земле будет 9,7 млрд человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Lancet.

Ученые провели анализ изменения суммарного коэффициента рождаемости, указывающего среднее число детей на одну женщину. В 1950 году суммарный коэффициент рождаемости составлял 4,7, в 2017 году – 2,4. 

Если коэффициент опустится ниже 2,1, это будет означать, что численность населения сокращается. 

Ученые предсказывают, что к концу XXI века численность населения на Земле снизится до 8,8 млрд. Суммарный коэффициент рождаемости на 2100 год будет около 1,7.

Напомним, в июле 2019 года аналитический центр Global Footprint Network сообщил, что человечество использует ресурсы в 1,75 раза быстрее, чем планета способна восстановить. Отмечается, что с каждым годом день экологического долга приходит все раньше.



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