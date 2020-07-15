Полиция задержала участников несанкционированной акции в центре Москвы

15.07.2020, 22:12, Новости дня

несколько десятков человек были задержаны на несанкционированной акции в центре Москвы. Как сообщают информационные агентства, полицейские просили митингующих не мешать проходу граждан и разойтись, но часть собравшихся попыталась перекрыть движение транспорта.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время несанкционированная акция сторонников оппозиции против внесения поправок в Конституцию на Пушкинской площади завершилась. Задержаны порядка 70 человек, на них будут составлены протоколы. #

По данным информагентств, сотрудники правоохранительных органов неоднократно предупреждали участников мероприятия о его незаконности и просили покинуть проезжую часть, однако оппозиционеры продолжили несанкционированную акцию. Несколько человек попытались лечь на проезжую часть, чтобы парализовать движение и отказывались уходить, несмотря на просьбы полиции.

Несколько протестующих попытались лечь на проезжую часть, чтобы парализовать движение, и отказывались уходить, несмотря на просьбы полиции pic.twitter.com/G9hTBvFClu

— Взгляд (@vzglyad) July 15, 2020