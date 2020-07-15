Эксперт: Проект «Город для жизни» изменит «островную психологию» жителей Камчатки

15.07.2020, 21:16, Новости дня

Реализация проекта «Город для жизни» изменит социальный климат на Камчатке и настроения жителей, многие из которых никогда не видели уютных улиц – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август. Так она прокомментировала визит в регион полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, которому врио губернатора Камчатки Владимир Солодов представил программу преобразования краевой столицы — Петропавловска-Камчатского.

Врио губернатора активно взялся за благоустройство городов Камчатки, отмечает политолог. «У предыдущих руководителей не доходили до этого руки десятилетиями. Некоторые молодые жители вообще не видели никогда чистых уютных улиц. Сначала были 90-е, а потом благоустройство там почему-то никому не было нужно, хотя вся остальная страна уже активно занимается этим. Не только в столице, но и в провинции появляются современные красивые городские пространства, где можно общаться, проводить время под открытым небом. Это другое качество жизни», – напомнила Август.

По словам эксперта, «островная психология», которая преобладает на Камчатке, превращает людей во временщиков – мол, хорошая жизнь где-то в Москве, «а у меня океан, рыба и все», поэтому как-нибудь обойдемся. «На самом деле Камчатка – прекрасная территория. Когда люди там почувствуют заботу, поймут, что живут не на «окраине», что так же эту землю воспринимает и губернатор, это сильно отразится даже на взаимоотношениях друг с другом. Начнет улучшаться тот самый социальный климат. Все мы с детства хотим, чтобы нас любили, чтобы о нас заботились. Вот в таком духе губернатору и нужно относиться к своему населению», – уверена Август.

И это у него получается, полагает политолог: «Владимир Солодов все делает очень искренне и открыто. Кабинетные вопросы он решает быстро и эффективно, поэтому у него остается много времени на живое общение с жителями края».

Это помогает Солодову поскорее узнать Камчатку – территорию со сложной электоральной и экономической историей, считает эксперт. «Такой метод помогает и людям лучше понять его. Дальневосточный народ – непростой. Любого нового человека там сначала попробуют на зубок, местные вообще не особо привыкли к тому, чтобы с ними обращались доверительно. И насколько я могу судить, отклик от населения на тактику Солодова – очень адекватный», – говорит Август.

По ее мнению, много застарелых проблем региона начали решаться только потому, что Солодов хорошо изучил пожелания местных жителей. «Одним из примеров такой удачной обратной связи стало решение отменить стройку офиса на месте детской площадки в Петропавловске и перенести строительство на другое место. Это не мелочи, а важные для кого-то вещи. Для этого Солодову нужно было наладить контакт с горожанами, услышать о проблеме, переговорить со всеми, кто в теме. Это показатель его внимания к людям», – отмечает эксперт.

Политолог напомнила, что команда предыдущего губернатора Владимира Илюхина подвергалась критике за то, что затягивала освоение средств, выделенных федеральным центром. «В одном случае чуть ли не пришлось возвращать обратно деньги, выделенные Москвой на строительство краевой больницы. Только вмешательство Солодова позволило остановить этот перевод и направить деньги по назначению. Солодову вообще удалось уже изменить ситуацию с освоением федеральных средств. Реанимированы большие проекты, которые находились в замороженном состоянии. Новый глава добился этого за счет своих связей на федеральном уровне. Его коммуникации – это его капитал, который он инвестирует в свой регион», – считает Август.

В среду на Камчатке побывал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Солодов представил полпреду проект «Город для жизни» – программу преобразования краевой столицы, Петропавловска-Камчатского. Проект, предполагающий реконструкцию центральной части города, создание спортивной экологической и исторической зон, был составлен с учетом мнений жителей – на основе социологических опросов горожан, а также наиболее частых жалоб и обращений. По словам полпреда, он убедился в заинтересованности врио губернатора региона в развитии региона. Трутнев отметил, что ранее неоднократно обсуждал создание комфортных условий для жизни в Петропавловске-Камчатском с прежним руководством региона, но не увидел подвижек в этом направлении, сообщает ТАСС.

Как известно, президент Владимир Путин в апреле принял отставку Владимира Илюхина с поста главы Камчатки, поручив временно исполнять обязанности руководителя региона Владимиру Солодову. Солодов ранее возглавлял правительство Якутии. Выборы губернатора Камчатского края пройдут в единый день голосования 13 сентября.