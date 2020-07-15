 

США ввели новые санкции против России

15.07.2020, 21:16, Новости дня

Соединенные Штаты ввели санкции против российских граждан и одной российской компании, заявило американское министерство финансов.

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) сообщило о санкциях против лиц и компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, передает РИА «Новости».

Санкции ввели за якобы причастность к вооруженному конфликту в Донбассе и вмешательству в американские выборы.

В санкционный список внесли россиянина Игоря Лавренкова, Андрея Манделя (гражданство не указано) и россиянина Михаила Потепкина.

Также под санкции попали ООО «М Инвест» и связанная с ней Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. Cо., Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.

В июне американский законодатель-демократ Элиот Энгел от штата Нью-Йорк внес в Конгресс США резолюцию с призывом ужесточить санкции в отношении российского предпринимателя Евгения Пригожина.

17 марта суд столичного округа Колумбия (Вашингтон) закрыл дело против российской компании «Конкорд», которую в США пытались обвинить в якобы имевшем место вмешательстве в выборы американского президента. В тот же день российский предприниматель Евгений Пригожин подготовил иск против Соединенных Штатов за незаконное преследование и санкции на сумму 50 млрд долларов.



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