Росгвардеец спас девочку во время пожара в Москве

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15.07.2020, 21:08, Новости дня

Сотрудник Росгвардии в Москве во внеслужебное время, находясь возле одного из домов на улице Твардовского, спас двенадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в квартире во время пожара.

«Двенадцатилетняя девочка не могла самостоятельно выбраться из квартиры, которую заполнил густой дым. Правоохранитель незамедлительно поднялся наверх и вывел из опасного места 12-летнюю девочку, которая была дома одна», – говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Отмечается, что выйдя с ребенком на улицу, росгвардеец связался с родственниками девочки и дождался их приезда.

Напомним, в июне сотрудник Росгвардии в Рязанской области получил ножевое ранение, защищая девушку. Известно, что проходя мимо местного магазина, росгвардеец услышал женский крик о помощи, доносившийся из-за здания. Правоохранитель не мог не отреагировать и сразу же бросился на помощь. За магазином он обнаружил девушку и мужчину, между которыми происходила ссора, в ходе которой молодой человек угрожал девушке.



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