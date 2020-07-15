Киев объяснил появление кораблей НАТО в Черном море

15.07.2020, 20:53, Новости дня

Корабли НАТО зашли в акваторию Черного моря, поскольку они принимают участие в военных учениях с Украиной и Болгарией, сообщил офис украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

«Подразделения второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», – говорится в сообщении офиса в Facebook.

В скором времени корабли посетят болгарский порт Бургас и порт Одесса. Мероприятия будут проходить с соблюдением ограничений, связанных с коронавирусом.

В начале июля ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Черного моря в Средиземное. Корабль зашел в Черное море 17 июня для проведения маневров с целью укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО.

Черноморский флот начал отслеживать передвижение кораблей НАТО в акватории Черного моря.

Позднее Украина и НАТО условились усилить присутствие Североатлантического альянса в Черноморском регионе.