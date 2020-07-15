В ООН пошутили по поводу розыгрыша российских пранкеров от имени генсека

15.07.2020, 20:48, Новости дня

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать розыгрыш российских пранкеров, которые в телефонном разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша.

«Понятно, что это не был генеральный секретарь. Так что не нам это комментировать», – передает ТАСС его слова.

Он также пошутил, что его «нередко обвиняют в том, что выдает себя за генерального секретаря, когда говорит от его имени».

Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анджея Дуду, предложив от имени генсека забрать Львов и другие польские города.

Ранее Дуда был переизбран главой государства на второй срок.