В ООН пошутили по поводу розыгрыша российских пранкеров от имени генсека
15.07.2020, 20:48, Новости дня
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать розыгрыш российских пранкеров, которые в телефонном разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша.
«Понятно, что это не был генеральный секретарь. Так что не нам это комментировать», – передает ТАСС его слова.
Он также пошутил, что его «нередко обвиняют в том, что выдает себя за генерального секретаря, когда говорит от его имени».
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анджея Дуду, предложив от имени генсека забрать Львов и другие польские города.
Ранее Дуда был переизбран главой государства на второй срок.
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