Американский посол вызван в МИД Китая

15.07.2020, 20:08, Новости дня

Американского посла в Китае вызвали в МИД страны после введения санкций США из-за действий китайского правительства в Гонконге, пишут СМИ.

Замминистра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан вызвал посла США в Китае Терри Брэнстеда. Замглавы ведомства сделал представление послу в связи с принятием закона «Об автономии Гонконга».

«Китай решительно выступает против поведения США и осуждает его. Чтобы защитить свои интересы, Китай будет бороться с США и вводить санкции против американских организаций и лиц», – цитирует РИА «Новости» китайское издание Global Times.

Напомним, ранее в среду МИД Китая заявил, что Пекин введет санкции в ответ на принятие в США закона «Об автономии Гонконга».

Глава Белого дома Дональд Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга и подписал указ о привлечении Китая к ответственности.