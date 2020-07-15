 

Американский посол вызван в МИД Китая

15.07.2020, 20:08, Новости дня

Американского посла в Китае вызвали в МИД страны после введения санкций США из-за действий китайского правительства в Гонконге, пишут СМИ.

Замминистра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан вызвал посла США в Китае Терри Брэнстеда. Замглавы ведомства сделал представление послу в связи с принятием закона «Об автономии Гонконга».

«Китай решительно выступает против поведения США и осуждает его. Чтобы защитить свои интересы, Китай будет бороться с США и вводить санкции против американских организаций и лиц», – цитирует РИА «Новости» китайское издание Global Times.

Напомним, ранее в среду МИД Китая заявил, что Пекин введет санкции в ответ на принятие в США закона «Об автономии Гонконга».

Глава Белого дома Дональд Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга и подписал указ о привлечении Китая к ответственности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Российские военные в Сирии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции

15.05 / Guardian – в ЕС отвергли возможность заключения торговой сделки с Великобританией по примеру Канады за полгода

02.06 / Иностранных гостей парада Победы решили проверять на коронавирус

21.05 / Energetyka24 – в Польше назвали пять причин для отказа от российского газа

30.06 / Стрельба во Флориде: 1 погибший, 2 раненых

14.05 / Грабители магазина тяжело ранили полицейского в Подмосковье

10.06 / “Кижи” открываются для туристов

01.07 / Небензя: Россия не позволит США использовать Совет Безопасности ООН для давления на Иран

26.05 / Россия потребовала от Грузии ответить на запрос о доступе в лабораторию Лугара

12.07 / Российская вакцина от коронавируса прошла клинические испытания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска